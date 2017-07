Herança maldita de Antonio Carlos Magalhães deixa 44 concursados milionários e rombo de R$ 160 milhões para Governo Rui Costa pagar

Depois de ter sido por duas vezes governador biônico da Bahia — 1971 a 1975 e 1979 a 1983 — ou seja, após ter sido governante imposto aos baianos pelas forças do Golpe Civil/Militar de 1964, Antonio Carlos Magalhães (ACM, Salvador, 4 de setembro de 1927 — São Paulo, 20 de julho de 2007) venceu o processo eleitoral de 1990, governando a Bahia, através do PFL, atual DEM, de 1991 a 1994.

Em contrafação a imagem de governante implacável da Ditadura Militar, apelidado por setores populares e adversário como ‘Toninho Malvadeza’, a campanha de 1990 vendeu a ideia de ‘Toninho Ternura’, associando a imagem do político do Golpe de 1964 às ideias e os valores de baianidade e conciliação. Algo muito distante da prática do gestor. Observando que até o final da vida, ACM mantinha a liderança política associada a submissão sem espaço para contestações.

O preâmbulo da matéria objetiva introduzir o tema principal e contextualizar o personagem e os fatos, conectando o passado do autoritarismo e decisão judicial do presente, que objetiva corrigir posturas autoritárias do governante.

Violações

Em 1991, concursados do estado para área fazendária não assumiram o cargo por imposição de ACM, sendo nomeados para cargos do Estado pessoas alinhadas politicamente com o governante, excluindo os concursados da máquina pública.

Atingidos no direito original, os 44 concursados ingressaram com ação judicial coletiva, em que requeriam indenização. O processo de nº 0037226-42.1991.805.0001 foi julgado procedente pelo juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que condenou, recentemente, o Governo do Estado da Bahia a pagar R$ 160 milhões de indenização aos autores da ação. O equivalente a R$ 3,63 milhões para cada parte do processo.

A condenação judicial é retroativa a 16 de março de 1991. ACM tinha assumido o cargo de governador um dia antes, 15 de março, portanto, o concurso público foi realizado durante o governo de Nilo Moraes Coelho (PMDB), na época, adversário político de ACM. Cabeira ao governo de ACM fazer a nomeação, o que não ocorreu.

Contestação

A Procuradoria-geral do Estado (PGE) contestou a decisão judicial através de Agravo de Instrumento. Na avaliação da PGE, efeitos financeiros retroativos não são admitidos pela jurisprudência. O Agravo é recurso cabível contra as decisões capazes de causar lesão grave e de difícil reparação a uma das partes.

Mantida a decisão, caso o Estado não cumpra, o governador Rui Costa terá que arcar, pessoalmente, com multa diária de 20% sobre o valor da causa, o equivalente a R$ 32 milhões, além de responder criminalmente de desobediência judicial.

Herança maldita

A uma sociedade demarcada por elevados níveis de baixa escolaridade, falta de saneamento básico, habitando em moradias subnormais, atuando em subempregos e com grave dificuldade de acesso à saúde, soma mais uma herança maldita dos 40 anos de magalhismo na Bahia, ou seja, uma condenação que retira recursos do Estado e transforma em milionários concursados.

O valor, R$ 160 milhões, é o suficiente para construir e equipar um moderno hospital, sendo este um dos pleitos da população de Feira de Santana.

Lembrando um dos slogans das campanhas de ACM, ‘A Bahia agradece a você!’.