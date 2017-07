Grupo Curarte leva amor em forma de música para hospitais de Feira de Santana.

Especialistas garantem. Oferecer boa música, alegria, esperança e entretenimento pra quem está às voltas com momentos difíceis, de dor e até mesmo de tristeza, colabora decisivamente para a evolução do tratamento médico e recuperação de problemas de saúde.

Com este propósito surgiu em Feira de Santana o grupo “Curarte”, liderado pela cantora e compositora Kareen Mendes, que a partir de uma experiência pessoal, vivida quando acompanhava o filho que estava internado no Martagão Gesteira, em Salvador, assistiu às apresentações do Doutores da Alegria.

A consolidação da ideia ocorreu quando Kareen convocou outros artistas, com atuação nas mais diversas linguagens, como poesia, dança e música, para visitar hospitais de Feira, oferecendo atenção, carinho e amor às pessoas internadas e aos acompanhantes. “A reação, quando fiz chamada pelo Facebook, foi imediata. Muita gente abraçou a proposta”, afirmou.

O primeiro momento já foi concretizado e o resultado superou as expectativas, segundo relata a artista. “Já fizemos uma intervenção no Hospital Geral Cleriston Andrade e foi emocionante. Foi incrível. Pacientes, acompanhantes, funcionários, enfermeiros, médicos, todos vieram participar conosco”.

Participaram desta ação, o cantor e compositor Dann Silveira e o músico Gilmar Araujo, integrante do grupo Quaternária Instrumental, além das apoiadoras Geisa Martins e Vanessa Cedraz.

Novas intervenções serão realizadas sempre na última terça-feira de cada mês. Além do Cleriston Andrade, outros hospitais já entraram em contato com a produção do grupo, a exemplo do Hospital Estadual da Criança (HEC) e Hospital da Mulher.