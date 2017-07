Governo Rui Costa contrata leitos na primeira UTI pediátrica do sul da Bahia

Nesta sexta-feira (28/07/2017), dia em que a cidade de Itabuna comemora aniversário de 107 anos, o governador Rui Costa participou das inaugurações da nova sede da Policlínica Municipal Ruy Barbosa e da UTI pediátrica do Hospital Manoel Novaes, da Santa Casa de Misericórdia. Na ocasião, Rui assinou contrato para que o Governo do Estado assuma a manutenção de sete dos dez leitos entregues hoje. Esta é a primeira UTI pediátrica do sul da Bahia.

“É um momento muito importante para a região. Assino a contratação dos leitos de UTI pediátrica, importante para garantir atendimentos de alta complexidade voltados às nossas crianças. Quero agradecer o apoio do prefeito Fernando Gomes e desejar vida longa à Santa Casa. Neste período crise no país, é importante buscar melhorar a gestão, o controle de gastos, a eficiência, e melhorar a produtividade, para que a gente atenda um maior número de pessoas, com qualidade e, se possível, gastando menos”, afirmou o governador.

De acordo com o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, a autorização do governador para que a Sesab faça a contratação desses leitos atende, principalmente, às necessidades na área de oncologia da região. “Com esse apoio financeiro do Governo do Estado, toda a região de Itabuna passa a ser atendida com um importante suporte para cirurgias e demais procedimentos. A UTI pediátrica atende crianças com mais de 30 dias de vida até jovens de 16 anos”, explicou o secretário.

O governador Rui Costa ainda participou da entrega da Enfermaria B do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, com 38 novos leitos, e destacou as próximas entregas do Governo na região, na área da saúde. “Em breve, teremos na região o Hospital Regional da Costa do Cacau, no município de Ilhéus, com 216 leitos. A nova unidade vai ajudar muito a saúde regional e também aqui de Itabuna, desafogando e tirando a pressão dos serviços da cidade”.

Mais cedo, Rui, acompanhado da primeira-dama do Estado, Aline Peixoto, do prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, e de outras autoridades, participou da missa de ação de graças, pelo aniversário da cidade, na Catedral de São José. Rui está no município desde quinta-feira (27), quando lançou o projeto Escolas Culturais, que, inicialmente, vai contemplar 85 instituições, em 66 municípios.