Governo quer tornar Planserv mais forte

Um dos maiores planos de saúde do Brasil está perto de se tornar também um dos mais modernos. Em agosto de 2017, o Planserv lança licitação para contratar uma empresa especializada para aprimoramento da gestão do plano dos servidores públicos estaduais. Mais forte e moderno, o plano vai melhorar a assistência e o atendimento a 500 mil servidores do Estado e familiares. O Termo de Referência da contratação da empresa já está disponível no site comprasnet.ba.gov.br.

Todo o controle da gestão do Planserv continuará com o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Administração (Saeb). Portanto, a contratação da empresa não representa terceirização ou privatização da assistência. Esse e outros pontos foram esclarecidos em audiência pública realizada em Salvador na última semana. Empresas locais e de outros estados podem enviar questionamentos a respeito do assunto, até a data de publicação do edital, para o e-mail [email protected]

A empresa a ser contratada disponibilizará software com ferramentas gerenciais, táticas e operacionais para gestão de plano de saúde; prestação de serviços de consultoria para aprimoramento da gestão; implementação e operacionalização de programa integrado de promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos.

O software a ser implantado permitirá conectividade com a rede prestadora, auditores, colaboradores do Planserv, médicos e beneficiários. Outras vantagens são a criação de um portal de serviços e site na web, o desenvolvimento de um aplicativo móvel e a implantação de uma Central de Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano.