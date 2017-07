Governo investe R$ 6,19 milhões em abastecimento de água em Itiúba e Filadélfia

Com a execução de aproximadamente 37 km de adutora, o Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento da Bahia (SIHS), beneficiou 19.684 moradores da sede de Itiúba e das localidades de Fazenda Fechada e Várzea Formosa e mais cinco distritos do município de Filadélfia (Riacho do Mulungu, Carrapato, Mossoroca, Morrinhos e Cabeça de Vaca), com a ampliação do Sistema de abastecimento de água em Itiúba e integração ao sistema de Senhor do Bonfim.

A captação será feita na Barragem de Ponto Novo. O investimento foi da ordem de R$ 6,19 milhões, oriundos do PAC II. O governador Rui Costa e o secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento participarão da cerimônia de entrega na segunda-feira (31/07/2017). “Foram 229 ligações de água e, sem dúvida esse empreendimento é de fundamental importância para a população dessas oito localidades, possibilitando um incremento de vazão na produção de água tratada, reivindicação antiga da população, comemorou o secretário, Cássio Peixoto, explicando que os serviços executados para a ampliação do abastecimento fazem parte da obra de Ampliação do sistema integrado (SIAA) de Senhor do Bonfim. “E com a obra, o município de Itiúba será abastecido diretamente da ETA de Ponto Novo”.