Governo Rui Costa investe cerca de R$ 30 milhões e leva água para mais de 11 mil moradores de Angical, Cristópolis e Cotegipe

O Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura Hídrica (SIHS), beneficia nesta sexta-feira (21/07/2017), nove comunidades rurais dos municípios de Cristópolis, Angical e Cotegipe com sistema de abastecimento. Com isso, realiza o sonho antigo de 11.791 moradores de ver jorrando água em suas torneiras. Serão contempladas as localidades de Reforma São Francisco de Assis (Cotegipe); Missões de Aricobé, Brejo das Missões, Aricobé, Brejão de Aricobé, Riachão e Lontra em Cristopólis e Cantinho, mais a sede do município de Cristópolis. Estarão presentes na cerimônia de entrega em Cristopólis, o governador Rui Costa e o secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Cássio Peixoto.

Os investimentos, oriundos do Governo do Estado, Ministério da Integração e Funcep, foram da ordem de $ 29.019.263,00. O sistema, conforme explica Cássio Peixoto, é composto por seis estações elevatórias, uma adutora bruta de 1.020,00 metros, uma adutora de água tratada de 80.405,00 metros e sete reservatórios e resultará numa de distribuição total de 79.780,81 metros e 3.321 ligações domiciliares hidrometradas.

“Mais uma ação voltada para as comunidades rurais, de forma a por fim no sofrimento dos moradores que passavam por dificuldades para obter água para consumo.E nossa meta é fazer muito mais”, comemorou Cássio Peixoto, complementando que a captação nesta intervenção, realizada pela Cerb, será tipo flutuante, utilizando como manancial o Rio Grande, na localidade de Jupaguá.