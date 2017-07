Governador Rui Costa se reúne com chineses em Brasília: “que a Bahia seja porta de entrada para investimentos”

A parceria que o Governo da Bahia quer lançar com investidores da China ganhou força a partir de um novo encontro entre o governador Rui Costa e empresários das principais empresas de infraestrutura daquele país. As conversas ocorreram na residência oficial do embaixador Li Jinzhang, em Brasília, nesta quarta-feira (26/07/2017), com os representantes da CREC10, CREC4, ERG, CCCC, Concremat Engenharia, China Minmetals e Bamin.

Rui não hesitou em colocar a Bahia como porta de entrada dos investimentos que a China tem interesse em fazer no país. O atrativo é o tripé já conhecido pelas empresas chinesas – finalização da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), construção do Porto Sul e o minério de ferro. Projetos que serão parte de um consórcio a ser formado pelas empresas interessadas.

“Este projeto é o número um na área de infraestrutura. A viabilidade econômica de cada um depende do todo. Por isso, reafirmo o compromisso do Governo da Bahia e o nosso total empenho para o sucesso desta parceria”, afirmou Rui. O cronograma é apertado e o governador baiano quer definir prazo para cada etapa.

O governador assegurou que estará na China em setembro de 2017 e pretende documentar esta parceria, assinando termo de compromisso. “Que esses investimentos comecem pela Bahia, afinal foi lá que o Brasil nasceu”, acrescentou.

As empresas reafirmaram o interesse na Bahia e querem iniciar as obras em breve. Para o embaixador chinês, a apresentação de Rui foi estratégica. “Este projeto vai estimular o desenvolvimento e beneficiar o povo local”, destacou Li Jinzhang. Também participaram do encontro, representado o governo baiano, os secretários de Desenvolvimento Econômico, Jaques Wagner, da Casa Civil, Bruno Dauster, e de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, além do coordenador de obras estruturantes da Casa Civil, Eracy Lafuente.