Governador Rui Costa reúne Pacto pela Vida em Barreiras; região reduziu homicídios em 7,8%

A segurança pública em todo o oeste do estado da Bahia está em discussão, nesta quinta-feira (20/07/2017), durante reunião da Caravana do Pacto pela Vida. O encontro acontece no município de Barreiras, com a presença do governador Rui Costa, de representantes dos poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, das polícias Militar, Civil e Técnica, além de outros órgãos relativos ao desenvolvimento social. Os 37 municípios da região reúnem 34,2% do PIB agropecuário da Bahia e incluem municípios como Luís Eduardo Magalhães e São Desidério, que se destacam na produção de soja, algodão e outros produtos da agroindústria.

Na abertura da reunião, Rui ressaltou que o Pacto pela Vida é uma articulação entre o Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria. “É uma articulação entre os poderes para que possamos cuidar da segurança pública partindo da compreensão de que o as instituições dependem uma da outra”. Segundo ainda o governador, “para um juiz julgar, absolver ou condenar, ele depende de um bom processo instruído pela polícia civil, que também depende do trabalho da Polícia Militar no policiamento ostensivo. E essa reunião busca fazer uma reflexão e identificar soluções para as dificuldades em nossas instituições”.

Presente na reunião, o secretário estadual da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, informou que, de 1º de janeiro a 30 de junho deste ano, a Região Integrada de Segurança Pública Oeste (Risp Oeste) apresentou uma redução de 7,8% no número de homicídios. Participam da também do encontro o comandante geral da Polícia Militar, coronel Anselmo Brandão, os secretários estaduais da Educação, Walter Pinheiro, de Assuntos Penitenciários, Nestor Duarte, de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Carlos Martins, e da Promoção da Igualdade Racial, Fabya Reis.

À tarde, às 14h, Rui participa da solenidade de inauguração do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (Cejusc), no Fórum Tarcílio Vieira de Melo, na Rua Anibal Alves Barbosa, no centro da cidade. Em seguida, às 14h30, inaugura o Centro Integrado de Comunicações (Cicom), com sede na Rua Ruy Barbosa. Às 15h, entrega o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), do Tipo I, local onde receberá a imprensa.