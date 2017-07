Governador Rui Costa entrega sistema de abastecimento de água e autoriza recuperação de estrada em Itiúba

Para comemorar a entrega de um Sistema Integrado de Abastecimento de Água e a assinatura da ordem de serviço para a recuperação e pavimentação da rodovia BA-381, que liga Itiúba às cidades de Filadélfia e Cansanção, centenas de itiubenses caminharam com o governador Rui Costa, do local do pouso no estádio do município até a praça da matriz, onde foi realizada a solenidade oficial. O evento contou com apresentações culturais, fanfarra e mostra de trajes típicos das quadrilhas juninas.

Sobre os investimentos na infraestrutura hídrica, o governador lembrou que a gestão de Jaques Wagner criou o Água Para Todos, beneficiando muitas comunidades rurais e cidades, e que segue dando continuidade ao programa. “A placa que a gente descerrou aqui é de um investimento de mais de R$ 6 milhões, um empréstimo que o governo tomou para fazer 49 quilômetros de tubulação, 37 quilômetros de adutora e mais 12 de rede de distribuição. Hoje a gente está inaugurando este sistema que traz água da Barragem de Ponto Novo. Também assinei autorização para levar água para mais três localidades rurais e ampliar a estação de tratamento de esgoto de Ponto Novo”, explicou Rui.

Na ampliação do Sistema de Abastecimento Simplificado de Água que atende Itiúba, foram investidos R$ 6,19 milhões. Os serviços fazem parte da obra de Ampliação do Sistema Integrado (SIAA) de Senhor do Bonfim.

Desenvolvimento rural

O governador também entregou uma caçamba, adquirida por meio de emenda parlamentar, e os pequenos produtores rurais da região foram beneficiados com a autorização para que a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) celebre convênios no âmbito do programa Bahia Produtiva e do Pró-Semiárido. O investimento é de R$ 1,178 milhão. “A Bahia é o estado brasileiro que tem o maior número de agricultores familiares, são 700 mil famílias, 3 milhões de baianos sobrevivendo da agricultura familiar. Se esses agricultores produzirem mais, com uma qualidade maior, eles vão ganhar mais dinheiro e gastar nas cidades, que vão se desenvolver e empregar mais. Eu acredito que a Bahia fica mais forte quando a gente ajuda os agricultores”, concluiu Rui Costa.

Estrada

Ainda na ocasião, o governador adiantou que, além da estrada, será construída uma ponte de 90 metros. “É um investimento grande, em um momento ímpar, que a região precisa e merece. Cada baiano está sentindo orgulho da Bahia, porque outros estados mais ricos não estão conseguindo nem pagar seus funcionários. Nós, além de estarmos com tudo em dia, ainda estamos entregando e anunciando cada dia mais obras”, destacou.

O trecho de 78 quilômetros da BA-381 vai receber investimento de R$ 23,6 milhões e tem importância para 172 mil baianos, especialmente agricultores e pecuaristas, base da economia da região. Acompanharam o governador os secretários da Infraestrutura (seinfra), Marcus Cavalcanti, de Infraestrutura Hídrica (Sihs), Cássio Peixoto, e de Desenvolvimento Rural (SDR), Jerônimo Rodrigues.