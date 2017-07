Governador Rui Costa autoriza recuperação de trecho da BA-262, trecho entre Iguaí e Ibicuí.

O governador Rui Costa assinou neste sábado (29/07/2017), na cidade de Iguaí, no médio sudoeste baiano, a ordem de serviço que autoriza o início das obras de recuperação da BA-262, no trecho entre o município e as cidades de Poções e Nova Canaã. “Chegamos aqui de carro e eu já autorizei o secretário da infraestrutura, Marcus Cavalcanti, a reparar também a estrada no sentido contrário, para entregar a obra completa”, anunciou o governador sobre o trecho da BA-262 entre Iguaí e Ibicuí.

“É uma emoção grande estar aqui, em todo esse tempo da minha gestão, deve ter sido um dos momentos mais emocionantes pela receptividade e alegria da população aqui de Iguaí. Anunciamos quase R$28 milhões pra reconstruir 57km. Vamos refazer esse cálculo e planejar para que possamos entregar o outro trecho com asfalto novo, e eu vejo a importância disso pra toda a região e toda a população”, afirmou o governador.

Para o secretário de infraestrutura do Estado, Marcus Cavalcanti, a recuperação da rodovia é importante para a melhoria de trafegabilidade em toda a região. “Nós estamos reconstruindo totalmente o trecho entre Iguaí, passando por Nova Canaã até Poções. Vamos recuperar o trecho total pra garantir a trafegabilidade que a estrada precisa”, afirmou.

Serão recuperados 57,60 km de rodovia. O investimento é de mais de R$ 27 milhões “Só para as pessoas terem uma ideia, o faturamento anual de Iguaí é de aproximadamente R$50 milhões. Só essa rodovia custa quase R$28 milhões”, completou o governador, que também entregou duas ambulâncias, uma para Iguaí e a outra para Nova Canaã, e inaugurou a Academia de Saúde.

O governador percorreu as ruas da cidade, ao lado da população e passou pela Unidade do SAC Móvel, que estava na cidade para realizar emissões de documentos.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaques Wagner parabenizou o esforço do governador para manter as contas da Bahia em dias e realizar obras em meio à crise. “Estamos tentando reforçar a economia do interior, trazendo empresas porque não existe melhor política que gerar empregos”, afirmou o secretário.

O senador Otto Alencar também compareceu ao evento, ao lado do presidente da Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia), Otto Alencar Filho, além do secretário de Infraestrutura do Estado, Marcus Cavalcanti. Prefeitos de toda a região, vereadores, deputados estaduais e federais também prestigiaram a visita do governador. “Não é só pedir, temos também que agradecer”, disse o prefeito de Iguaí, Roni Moitinho sobre as melhorias trazidas pelo Governo do Estado.