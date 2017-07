Governador Rui Costa autoriza obras e entrega centro de diagnóstico por imagem do Hospital Prado Valadares, em Jequié

Em viagem ao interior baiano desde quinta-feira (20), o governador Rui Costa visita Jequié, neste sábado (22/07/2017), onde entrega obras e autoriza novas ações. O primeiro compromisso do governador, às 10h, é uma vistoria às obras do estádio de Jequié, em companhia do presidente da Federação Baiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues Gomes, e ao Frigorífico Vale do Sol.

Em seguida, Rui inaugura a segunda etapa de implantação do Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Prado Valadares, na modalidade de Parceria Público-Privada (PPP), com instalação de tomografia computadorizada e ressonância magnética. Entre obras e equipamentos, a unidade de bioimagem está orçada em R$ 11 milhões. Logo depois, o governador assina ordem de serviço para execução da obra de conclusão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Porte I, localizada na avenida Governador Lomanto Júnior, no loteamento Santa Luz, no bairro Cansanção, onde ocorrerá a solenidade.

Durante o evento, Rui autoriza a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a celebrar convênio no âmbito do programa Bahia Produtiva com Associações do Assentamento Flor da Terra, na área de fruticultura. Ao final da visita, ele vistoria as obras de construção da policlínica regional de Jequié, na Avenida Otávio Mangabeira, no bairro de Mandacaru. Orçada em R$ 13 milhões, a conclusão dos serviços está prevista para agosto.