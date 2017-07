Governador Rui Costa autoriza obra de R$ 6,4 milhões na BA-647, em Aiquara

Mais um reforço na área de infraestrutura foi garantido para o município de Aiquara, no centro oeste baiano. Em visita à cidade, nesta quinta-feira (27/07/2017), o governador Rui Costa assinou a ordem de serviço para restauração e pavimentação da rodovia BA-647, no trecho do entroncamento com a BR-330, no distrito de Palmeirinha. Com um investimento de R$ 6,4 milhões, a rodovia vai beneficiar 86 mil habitantes da região, com um tráfego diário de mais de mil veículos.

“Autorizei a obra e as máquinas já estão aqui para começar o trabalho. Um investimento de mais de R$ 6 milhões, que vai garantir conforto, segurança e dignidade para a população, além de desenvolvimento e um melhor escoamento da produção da região”, destacou Rui, que revelou a assinatura de um convênio com o município, para o calçamento de ruas, no valor de R$ 500 mil. Uma quadra coberta na cidade também foi anunciada.

A obra na rodovia, com extensão de 13 quilômetros, vai beneficiar também outras três cidades: Itagi, Itajuru e Itagibá. Para o caminhoneiro Cleiton Nascimento, que passa pela BA-647 com frequência, a obra vai ter um impacto grande na segurança dos motoristas. “Estou muito feliz com a notícia desta obra. Vai ser muito bem vinda, sem dúvida, e vai melhorar muito as condições aqui e ajudar a evitar acidentes. Era uma reforma que a gente estava precisando. A via vai ficar mais rápida e mais segura”, afirmou.

Na ocasião, o governador ainda autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a celebrar mais de R$ 300 mil em convênios para a recuperação de uma Unidade de Beneficiamento de Mandioca da Comunidade de Palmeirinha, a aquisição de equipamentos para beneficiamento da mandioca e instalação de três unidades de multiplicação de mudas de Mandioca, que também vão beneficiar as comunidades de Maravilha e Piaus.

Ao final da solenidade, Rui também visitou o Colégio Estadual Luis Eduardo Magalhães. Acompanharam o governador nos eventos em Aiquara os secretários da Infraestrutura (Seinfra), Marcus Cavalcanti, e da SDR, Jerônimo Rodrigues. Pela tarde, Rui Costa visitará o município de Itabuna, no sul do estado, onde lança o projeto Escolas Culturais, com o objetivo de promover o protagonismo estudantil e a valorização da cultura territorial.