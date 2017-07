Governador Rui Costa anuncia ampliação do Hospital do Oeste com serviço de oncologia e retomada da UPA; investimento é de R$ 15 milhões

O governador Rui Costa anunciou em Barreiras a ampliação do Hospital do Oeste, com a construção de 88 novos leitos e um investimento de R$ 15 milhões, entre obras e equipamentos. Serão criados 20 leitos novos de UTI, 62 de enfermaria cirúrgica, três de UTI Neonatal e três de Pré-Parto, Parto e Pós-Parto Atualmente a unidade conta com 193 leitos e se tornará a maior hospital do interior da Bahia.

O governador também anuncia a implantação de serviço de hemodinâmica, cardiologia e cirurgia cardíaca, bem como o serviço de oncologia ambulatorial, com 12 leitos de quimioterapia. Rui anunciou ainda a retomada das obras da Unidade de Pronto Atendimento do município, com investimentos de R$ 4 milhões. “Com essas obras, haverá um melhoria significativa do atendimento de saúde que vai beneficiar a população de toda a região oeste do estado”, ressaltou o governador.

Rui viajou nesta quinta-feira (dia 19) para Barreiras, onde participou de reunião do programa Pacto pela Vida. Durante a reunião, foi divulgado que, de 1º de janeiro a 30 de junho deste ano, a Região Integrada de Segurança Pública Oeste (Risp Oeste) apresentou uma redução de 7,8% no número de homicídios.