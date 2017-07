Gestores da FUNCEB divulgam concurso nos territórios

Ir até onde artistas e realizadores estão. É isso que estão fazendo gestores de cultura da Diretoria de Artes (Dirart) da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) em 15 cidades de territórios baianos, onde apresentam o Calendário das Artes 2017. O concurso tem como objetivo atingir a população de toda a Bahia, selecionando propostas e premiando cada um com o valor de R$ 13 mil. Os projetos, que podem ser inscritos para a primeira chamada até o dia 5 de agosto de 2017, devem estar ligados às áreas de Artes Visuais, Audiovisual, Circo, Dança, Literatura, Música, Teatro e Artes Integradas (que envolvem mais de uma área artística).

O coordenador de Teatro da Funceb, Wanderley Meira, divulgou o Calendário das Artes 2017 na cidade de Euclides da Cunha, na região nordeste da Bahia. “Percebi um grande número de interessados, durante a apresentação do Calendário; agentes culturais, artistas, produtores da região, tivemos representantes de todas as linguagens artísticas, e eles propagaram o edital para outras pessoas, que também se mostraram interessadas em participar, ampliando a quantidade de interessados”, explicou.

A apresentação do edital, através de slides de power-point, é conduzida de uma forma simples, rápida e objetiva, o que facilita o aprendizado do público, e que muitos presentes nas palestras começaram a desenhar as ideias do projeto de acordo com o edital. Jacson do Espírito Santo, coordenador de Dança da Funceb, apresentou o projeto na cidade de Bom Jesus da Lapa, e Gabriela Sanddyego, assessora da Coordenação de Teatro da Funceb, fez divulgação em Vitória da Conquista.

Demanda da população

Gabriela fará outra apresentação, nesta sexta-feira (21), a partir das 9 horas, no Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP), em Itaberaba. “Esta ida da Funceb a cidades do interior é relevante porque ouve as pessoas, tira dúvidas e percebe a demanda da população de cada cidade. Na minha experiência na cidade de Vitória da Conquista pude perceber um grande interesse de muitas pessoas, por conta da simplicidade, da facilidade do edital. Percebemos que os interessados durante a apresentação do calendário, já trazem relatórios, fotos e esboços de como será o projeto”, explica.

Também nesta sexta, no Vale do Capão, no distrito de Caeté-Açú, Palmeiras, a partir das 18h30, no Circo do Capão, uma apresentação acontece com a presença de Vika Mennezes, coordenadora do Núcleo de Artes Circenses da Funceb.

A Fundação Cultural do Estado da Bahia é uma entidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA). O total de recursos para prêmios nesta primeira chamada do concurso é de R$ 455 mil. Nesta chamada, as propostas de ações devem ser iniciadas no período de 10 a 30 de novembro deste ano e serão premiadas 35 propostas.

Programação

Dando seqüência às ações territorializadas, no dia 22 de julho, sábado, serão contempladas com apresentações as cidades de Porto Seguro, a partir das 15 horas, no Centro de Cultura, e Mutuípe, a partir das 14 horas, na Casa de Cultura. No dia 24 de julho, a cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, e Caetité, na região sudoeste, receberão a apresentação, no Teatro Dona Canô, às 19h, e na Casa Anísio Teixeira, às 14h, respectivamente. Em 26 de julho, a ação acontece em Santa Maria da Vitória, a partir das 19h, no Centro Multidisciplinar.

Logo depois, em 28 de julho, será a vez de Alagoinhas, às 14h, no Centro de Cultura. No dia 29 de julho a apresentação ocorre em Ribeira do Pombal, às 14h, no Auditório da Câmara de Vereadores, e em Souto Soares, às 14h, no Auditório da Prefeitura. Finalizando a ação, Senhor do Bonfim recebe o evento no dia 1º de agosto, a partir das 13h, no Centro de Cultura.