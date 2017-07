FUNCEB realizará Processo Seletivo Simplificado através do REDA

A Fundação Cultural da Bahia (Funceb), entidade vinculada à Secretaria Estadual de Cultura (Secult) oferece, através do Processo Seletivo para o Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, vagas para vagas para Assistente Administrativo, Técnico de Nível Médio em Assuntos Culturais; e vagas Para Técnico de Nível Superior. As inscrições ficarão abertas, exclusivamente pela Internet no site: selecao.ba.gov.br, no período das 6h do dia (01/08/2017), terça-feira, até as 20h do dia 7/08, segunda-feira.

As vagas para Assistente Administrativo, Técnico de Nível Médio em Assuntos Culturais são: Indicador, Assistente de Cultura, Camareira, Eletricista e maquinista de espetáculo. Para Técnico de Nível Superior, as oportunidades disponíveis são: Administrativo/Financeiro e Técnico de Nível Superior – Coordenador Técnico. Todas as funções terão carga horária de 40 horas semanais.

O Processo Seletivo Simplificado tem como objetivo a contratação pelo prazo determinado de até 24 (vinte e quatro) meses, com possibilidade de renovação por igual período, uma única vez. O Processo Seletivo Simplificado será constituído de uma única etapa, Avaliação Curricular, de caráter eliminatório e classificatório, aplicada a todas as funções temporárias.

A experiência profissional deverá ser comprovada através de um dos seguintes documentos: a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS devidamente assinada pelo antigo empregador (s) onde constem as datas de admissão e demissão e anotações pertinentes a situações legais de suspensão do respectivo contrato de trabalho.

A previsão é que, no dia 15/08, a Funceb divulgue em seu site (www.fundacaocultural.ba.gov.br) a relação dos candidatos habilitados e no dia 23/08, o resultado definitivo. No dia 27/09 está prevista a convocação dos candidatos, através do Diário Oficial do Estado da Bahia.