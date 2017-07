Festival Gastronômico Sabores de Itacaré comemora resultados da edição 2017

Em duas semanas de evento, o Festival Sabores de Itacaré, foi encerrado no último domingo (23/07/2017), com a Festa dos Chef´s. A 4ª edição somou números positivos. Com 30 estabelecimentos participantes, o festival reuniu 17 chefs na Cozinha Show, cerca de 100 participantes nas aulas e mais de 10 mil pessoas nos restaurantes.

Diante do sucesso, a data da próxima edição já está confirmada. Será de 12 a 22 de julho de 2018. O anúncio foi feito pelo prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio. “Vamos manter o mês de julho que é um mês ideal para o turismo gastronômico”, afirmou.

“O evento foi um sucesso de público. Mais uma vez inserimos a agricultura familiar local como proposta, integrando a economia do turismo com a agricultura, fortalecendo a gastronomia de Itacaré, além da presença de chefs renomados. Superou a expectativa de público e venda de pratos”, avaliou o gestor.

Apontado como um dos melhores festivais gastronômicos da Bahia, o Sabores de Itacaré aconteceu na Avenida Castro Alves – Orla de Itacaré, uma das cidades mais importantes do litoral Sul da Bahia. O evento destacando os produtos da agricultura familiar, e a gastronomia de raiz deu o tom dos pratos e debates.

Em sua programação o Festival apresentou feira de agricultura familiar, feira de artesanato, oficinas gastronômicas do SENAC, roda de conversa com produtores rurais, festa do chef, atrações culturais e musicais.