Feira de Santana tem “importantes conquistas” na área social, afirma Ângela Pérsico

A presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Ângela Pérsico, considera que “importantes conquistas” foram obtidas nessa área, em Feira de Santana, durante a gestão do prefeito José Ronaldo. O comentário foi feito durante a abertura, quarta-feira (19/07/2017), da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social de Feira de Santana.

Dentre essas conquistas, conforme a dirigente, a implantação da 15ª unidade do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), a recém-inaugurada sede própria do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) Maria Régis, e a construção, em andamento, do prédio do Centro Pop Rua, equipamento responsável por ampliar a capacidade de abrigar pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Ela também destacou a “condição de pioneirismo”, do município de Feira de Santana, no Estado, pela sanção da Lei do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), pelo prefeito. “E o secretário Ildes Ferreira tem sido grande parceiro nas causas sociais”, assinalou.