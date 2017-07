Feira de Santana: Semana de Aleitamento Materno vai muito além de dirimir dúvidas, diz Gilberte Lucas

Promover o conhecimento científico acerca do aleitamento materno e reforçar as metas para o Desenvolvimento Sustentável relacionado à amamentação. De acordo com a diretora-presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, Gilberte Lucas, esses são os objetivos da 26ª edição da Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM), realizada pelo órgão entre os dias 1º e 7 de agosto de 2017.

O evento tem organização a cargo do Hospital Inácia Pinto dos Santos (Hospital da Mulher), através do Banco de Leite Humano (BLH). A unidade hospitalar é gerida pela Fundação.

A campanha deste ano tem como tema ‘Amamentar. Ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você!’

“Nossa equipe pretende dirimir dúvidas quanto ao manejo da lactação para que as mães não tenham problemas com a amamentação. Mas vamos muito além desse objetivo. Pretendemos promover apoio multidisciplinar em diversos setores da sociedade”, afirma a gestora.

Durante o período, várias ações educativas – palestras e dinâmicas sobre aleitamento materno, sessões de cinema e doação de alimentos – serão realizadas no HIPS e em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. As ações visam conscientizar a população acerca da importância do aleitamento.

Criada em 1992 pela Aliança Mundial de Ação Pró-amamentação (WABA) e comemorada em todo o mundo na primeira semana de agosto, a SMAM tem o apoio de organismos internacionais, secretarias de saúde estaduais e municipais, Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (BLHs), Hospitais Amigos da Criança, sociedades de classe e ONGs.

A vasta programação da SMAM 2017 contempla, no primeiro dia, nas enfermarias do HIPS, entrega de brindes a puérperas e homenagens ao primeiro e segundo recém-nascidos do dia. As atividades comemorativas seguem na quarta-feira, 2, a partir das 14h, com apresentação de palestra gestantes e puérperas sobre o tema Aleitamento Materno, na UBS do bairro Jardim Cruzeiro.

No auditório do Banco de Leite Humano, no dia 3, mães internas na Casa da Puérpera (aquelas que pela natureza dos agravos apresentados e/ou pela distância do local de residência não podem retornar ao domicílio no momento de pré-alta) e em assistência pelo Método Canguru (mulheres com bebês internados na UTI Neonatal) assistem a sessões de cinema.

Ciclo de Palestras

Durante a SMAM, um ciclo de palestras em Aleitamento Materno compõe a programação científica, no dia 4, no auditório Dr. João Batista de Cerqueira, na Secretaria Municipal de Saúde. O público alvo das apresentações são estudantes e profissionais da área de saúde.

As inscrições, limitadas a 150 vagas, podem ser feitas mediante a doação de 1kg de alimento não perecível e um frasco de vidro com tampa plástica (maionese ou de café solúvel) através no Banco de Leite do Hospital da Mulher: rua Barra, nº 705, bairro Jardim Cruzeiro.

No turno da manhã estão previstas quatro palestras: às 8:30 horas, A Importância da Orientação durante o Pré-natal sobre o Aleitamento Materno – com a diretora médica do Complexo Materno Infantil, Márcia Suely D’Amaral; às 9:30 horas, Aleitamento Sustentável: uma contribuição social (enfermeira Doutora Rita de Cássia R. Moreira); às 10:30 horas, Manejo da Amamentação (enfermeira Doutora Suelly Pinto Teixeira de Moraes), e a advogada Beatriz Lisboa Pereira aborda, às 11:30 horas, o tema Amamentar e Trabalhar é Possível.

O ciclo de explanações segue pela tarde: a partir das 14 horas Orientações sobre Amamentação com Drª Tatiana de Oliveira Vieira; às 15 horas, Drª Graciete Oliveira Vieira debate a temática Infecções e Aleitamento Materno; às 16 horas a nutricionista Geralda Rodrigues trata sobre Composição Nutricional e Imunológica do Leite Humano. O encerramento do ciclo será feito, às 17 horas, pela Mestra Camilla da Cruz Martins com a discussão do tema Colostroterapia: ajudando a salvar vidas.

Ações

Os últimos dias da SMAM 2017 são reservados para visitas em domicílio de mães doadoras de leite materno. Equipes da Fundação Hospitalar de Feira de Santana (FHFS) reproduzem orientações e distribuem panfletos explicativos com dicas e procedimentos para uma boa amamentação.