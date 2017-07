Feira de Santana sedia seminário para formar conselheiros de educação

Acontece em Feira de Santana, nos dias 24 e 25 de julho de 2017, o Seminário de Formação de Conselheiros Municipais de Educação. O evento, dirigido a representantes de instituições ligadas à Educação, contará com a participação de representantes de 26 municípios da região. A promoção é da União Nacional de Conselhos Municipais de Educação (UNCME) e Ministério Público da Bahia, com apoio da Secretaria Municipal de Educação.

“O papel dos conselheiros municipais de educação no monitoramento, implementação e fiscalização das políticas educacionais”, é o tema do seminário, que terá como local o Centro de Cultura Maestro Miro. O cenário atual da educação brasileira, os desafios da garantia de direito à educação, as atribuições dos conselhos municipais e o papel do Ministério Público na garantia do direito à aprendizagem, são alguns dos debates previstos.

“É um evento de fundamental importância para os participantes, pois irá agregar valor à educação dos municípios, além de promover o diálogo sobre políticas públicas e garantia de direitos. É um momento de troca que proporcionará um monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de Educação dos 17 municípios do polo de Feira de Santana e de outros nove, participantes do polo de Ipirá”, comenta Rosana Falcão, presidente do Conselho Municipal de Educação de Feira de Santana.

Programação

24/07 – Manhã:

9h00 às 9h30 – Cerimônia de abertura/mesa de autoridades.

9h30 às 10h30 – Palestra: Cenário atual da educação brasileira: os desafios da garantia do direito à educação/aprendizagem e o papel dos conselhos municipais de educação. (UNCME/Professores convidados)

10h30 às 11h20 – Palestra: o papel do Ministério Público na garantia do direito à educação (Representante do MP – Promotor (a) de Justiça).

11h20 às 12h00 – Debate

24/07 – Tarde:

13h00 às 14h00 – Sistema Nacional de Educação e Sistemas Municipais de Educação: concepções e construção.

14h00 às 15h00 – Debate

15h00 às 16h00 – Palestra: participação dos Conselhos Municipais de Educação no monitoramento e avaliação dos planos municipais de educação e regime de

colaboração – orientação e encaminhamentos. (UNCME)

16h00 às 17h00 – Mesa institucional: atendimento a temáticas específicas de

interesse dos conselheiros relacionadas ao exercício das suas funções (UNCME e Professores Convidados)

17h00 – Encerramento das atividades

25/07 – Manhã:

09h00 às 10h00 – Mesa Redonda: Planos Municipais de Educação e Orçamento

Municipal. (UNCME/ Professores Convidados)

10h00 às 11h00 – Debate

11h00 às 12h00 – Divulgação e orientação sobre as Conferências Municipal e

Estadual de Educação – ETAPAS DA CONAE 2018 (Professores Convidados)

25/07 – Tarde:

13h00 – Apresentação dos instrumentos para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação e Base de dados para o Monitoramento. (UNCME)

15h00 – Debates

16h00 – Definição de Plano de Trabalho para o Monitoramento dos Planos Municipais de Educação (UNCME e Professores Convidados)

17h00 – Encaminhamentos e encerramento das atividades.