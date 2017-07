Feira de Santana: secretário Valdomiro Silva diz que está efetuando corte de despesas e remanejamento de pessoal

O secretário de Comunicação Social de Feira se Santana (SECOM), Valdomiro Silva — em entrevista ao Jornal Grande Bahia, realizada nesta terça-feira (25/07/2017) — revelou que está realizando conjunto de ajustes no órgão.

— O prefeito José Ronaldo orientou que os secretários promovessem reduções no corte de despeças fixas. Atendendo a orientação, rescindimos o contrato de aluguel do imóvel onde estava instalada as equipes de jornalismo da SECOM e o núcleo de produção de vídeos. — Declarou Valdomiro Silva.

Na sequência, o secretário explicou que existiam duas salas subutilizadas no Paço Municipal Maria Quitéria e que estas salas passaram a abrigas parte da equipe de jornalismo e o núcleo de produção de vídeos.

— Além do remanejamento, demos sequência a um novo formato de comunicação institucional, deslocando jornalistas para atuarem junto às secretarias e autarquias. Embora isso existisse em menor escala, passamos a intensificar a medida. Saúde, Educação, Trânsito, Serviços Públicos, Desenvolvimento Urbano, Fundação Cultural e Cultura contam com jornalistas. Os veículos de comunicação que buscam informações destes órgãos passam a contar, diretamente, com o suporte de um profissional da comunicação.

Valdomiro Silva concluiu a entrevista destacando que um plano de comunicação integrada está sendo estudado, com a finalidade de adequar o novo formato de comunicação institucional da Prefeitura de Feira de Santana.