Feira de Santana recebe segunda edição do Festival de Cervejas Artesanais

Com iniciativa do Empório Cervejas Especiais, acontecerá a 2ª edição do Festival Beer Music, um evento que reunirá cervejeiros artesanais, música, gastronomia e muita diversão, no dia 12 de agosto de 2017. A programação ocorrerá no Vivaz Espaço Eventos, em Feira de Santana, e contará com stands de cervejas artesanais e especiais, shows de rock, pop e blues, espaço gourmet e uma atmosfera única!

Este ano, a principal novidade do Festival será o local de realização, um espaço de área verde, que irá proporcionar clima mais agradável e a lembrança dos jardins onde ocorrem esse tipo de festival na Alemanha, país referência no cenário cervejeiro.

O Festival contará com a participação de cervejarias artesanais da Bahia, de Minas Gerais e de São Paulo, oferecendo ao público diversos estilos e sabores. Já a animação e ficará por conta de bandas conhecidas do público feirense e que possuem um trabalho sólido na cidade.

Abrindo o evento a banda “Soul Baiano” apresentará um som voltado para o Pop Reggae, com presença de um acordeon como instrumento, que remete aos melhores momentos de praia e lual. Na sequência, a consagrada “Rota 7” irá tocar o melhor do Pop Rock nacional e internacional, com influência dos Paralamas do Sucesso, O Rappa e Los Hermanos. Já a banda “Clube de Patifes”, maior banda de blues do estado da Bahia, com 19 anos de carreira, foi escolhida para finalizar o Festival.

No início da programação e nos intervalos dos shows , os clássicos do rock serão tocados em discos de vinil pelo DJ Harry, que manterá o clima do evento.

O público contará também com uma praça gourmet repleta de opções que vão desde hambúrgueres artesanais até crepes franceses, sem faltar, é claro, os clássicos espetinhos, pizzas, coxinhas e salgados de camarão.

O Festival Beer Music terá início às 15 horas e vai contar com mais de 30 estilos diferentes de cervejas. Uma excelente oportunidade para quem já conhece e para quem quer iniciar as experiências no mundo das cervejas especiais.

Agenda

Local: Vivaz Espaço Eventos

Data: 12 de agosto de 2017 ás 15h