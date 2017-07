Feira de Santana: racismo e machismo contra mulher jovem negra em debate

A representante da Rede de Mulheres Negras da Bahia, Sheyla Klícia, é convidada especial da 3ª reunião ordinária, biênio 2017/2019, do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, nesta terça-feira (25/07/2017). No encontro, acontece diálogo com o tema “Mulheres Jovens Negras no Enfrentamento do Racismo, Machismo e Outras Formas de Opressão”. A comunidade deve participar do evento, a partir das 9hs, na Casa dos Conselhos, à rua Domingos Barbosa de Araújo, 160, bairro Kalilândia.

Os conselheiros, que representam os diversos segmentos organizados da sociedade feirense, colocam em discussão alguns dos principais problemas da atualidade, que têm suas raízes na própria história da sociedade brasileira e continuam existindo, apesar da adoção de medidas e ações visando a garantia de direitos em uma sociedade mais justa.

O diálogo buscando evidenciar as formas de opressão e garantir o seu enfrentamento visando a garantia de direitos faz parte de uma série de ações desenvolvidas pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso).