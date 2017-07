Feira de Santana: promotor de justiça Valmiro Macedo conclama MP a atuar no fomento da qualidade na educação

O Ministério Público deve trabalhar “ombreado com a comunidade”, para fomentar uma educação pública de qualidade. A convocação foi feita pelo promotor de justiça Valmiro Macedo, na abertura do Seminário de Formação de Conselheiros Municipais de Educação, na manhã desta segunda-feira (24/07/2017), no Centro de Cultura Maestro Miro, em Feira de Santana. Ele é o coordenador estadual do Centro de Apoio Operacional da Educação, espécie de divisão do Ministério Público da Bahia.

O evento, que reúne 320 conselheiros de Educação, gestores e coordenadores da rede pública de 48 municípios dos polos de Feira de Santana e Ipirá, segue até esta terça-feira, com uma programação que aborda diversos aspectos das políticas do setor. Uma das discussões do seminário é o papel da do Ministério Público na garantia do direito à educação. Para Macedo, que já atuou em Feira de Santana, sem esse apoio e acompanhamento do MP, a qualidade que todos preconizam na educação acaba sendo comprometida.

Além dele, o seu colega promotor Audo da Silva Rodrigues, coordenador regional do Centro de Apoio Operacional da Educação também esteve participando da abertura do evento. Ambos integram o Projeto Saber Melhor, que visa capacitar os conselheiros para atuar no monitoramento e avaliação dos planos municipais de educação.