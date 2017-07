Feira de Santana: pavimentação de ruas do povoado de Mantiba é anunciada pelo prefeito José Ronaldo

Dentro de cinco meses os moradores do povoado da Mantiba, no distrito de Jaíba, estarão com as principais vias de acesso desta localidade completamente pavimentadas a paralelepípedo. O prazo foi estipulado pela construtora responsável pela obra, na manhã desta terça-feira (25/07/2017).

Serão implantados cerca de cinco mil metros quadrados de pavimentação, além de dois mil metros lineares de meio fio. Os trechos contemplados são a Entrada Principal (ainda sem nome), as ruas Ozenita e Vila Pan, e a Entrada da Vila Pan (também sem nome).

Ao dar a ordem de serviço cercado de populares e lideranças comunitárias, o prefeito José Ronaldo de Carvalho lembrou que “estamos cumprindo a palavra que foi empenhada com esta comunidade, no ano passado, de tirar os moradores destas ruas enlameadas”.

O ato contou com as presenças de José Neto Braga, diretor de Obras da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, os vereadores José Carneiro, João Bibiliu e Luiz Augusto de Jesus.