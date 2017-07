Feira de Santana: lavrador enfermo faz pedido emocionado durante homenagens a São Cristóvão

Uma festa em louvor a um santo tem histórias de fé e devoção. Com Sâo Cristóvão não foi diferente nesse domingo (30/07/2017), em Feira de Santana. O santo padroeiro dos motoristas e viajantes ganhou homenagens da comunidade de São Cristóvão e região. Para o lavrador João Ferreira dos Santos também foi uma oportunidade para reforçar o pedido pela própria saúde.

Seu João tem 69 anos. Há mais de 40 anos virou devoto de Sâo Cristóvão. Desde então não perde uma festa em homenagem ao santo. “Venho com satisfação, com a família. Esse ano vim pedir pela minha saúde também”, destaca, com bastante emoção.

O lavrador, há 4 meses, enfrenta problemas com dores e a perda parcial dos movimentos das mãos e dos punhos. “Estava bem ruim, mas nos últimos dias melhorou um pouco graças a Deus e ao meu São Cristóvão”, agradece.

Iraci Gonçalves é a coordenadora da festa. Devota fervorosa, ignorou a forte chuva durante a carreata em homenagem ao santo, que saiu do distrito de Tiquaruçu com destino à Igreja de São Cristovão. “Minha felicidade é ver todos presentes e homenageando ao nosso querido santo. Estou toda encharcada, mas a água não incomoda porque é uma chuva de benção”, acentua.

Após a chegada da imagem de Sâo Cristóvão, trazida pelos fiéis em carreata, foi realizada missa celebrada pelo padre João. O prefeito José Ronaldo, como faz há vários anos, prestigiou os festejos em louvor ao santo. Acompanhou a missa e foi cumprimentado pelos moradores. Presenças também do deputado federal José Nunes, do estadual Carlos Geilson, além do vereador Lulinha.

Além da carreata e da missa, a programação teve, ainda, um leilão beneficente com produtos doados por moradores. O encerramento foi com apresentação da banda católica Unidos em Cristo.

Quem foi São Cristóvão

Padroeiro dos motoristas e dos viajantes, protetor dos perigos das águas, tempestade e pragas. Sua história é envolta por uma lenda: relatos dão conta de que era um exímio guerreiro, que servia ao rei de Canaã. Porém, com mania de grandeza, procurou aquele que julgava ser o maior senhor de todos e foi servir a satanás. Porém, mais tarde, descobriu que Jesus era seu caminho.

São Cristóvão, então, decidiu servir ao povo, ajudando a quem lhe pedisse para atravessar as margens de um rio, já que era alto o suficiente e dotado de grande força. Certa noite, um menino pediu que o carregasse ao outro lado do rio. Era Jesus. Então o santo passou a ser sinônimo de uma viagem segura.