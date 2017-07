Feira de Santana: grupo voluntário leva música e alegria para pacientes do Hospital Clériston Andrade

“Não tenho como agradecer a Deus pelo carinho que tenho recebido da equipe deste hospital. A chegada de vocês é um conforto para mim que estive quase morto”. Este é o depoimento do paciente Augusto Serafim, 80 anos, que está internado na enfermaria masculina do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), após assistir emocionado à apresentação musical do Grupo Curarte formado por artistas feirenses.

A iniciativa para formar o grupo partiu da cantora Kareen Mendes que através das redes sociais convocou artistas locais com o desejo de expressar sua arte voluntariamente para pacientes e funcionários de hospitais. Segundo ela, o chamado foi logo atendido e o próximo passo foi entrar em contato com o Grupo Voluntário de Humanização do HGCA que abraçou a causa.

Kareen conta que a vontade de fazer este trabalho nasceu há alguns anos quando o filho dela precisou ficar internado no hospital Martagão Gesteira em Salvador e na oportunidade presenciou algumas ações dos doutores da alegria e ela percebeu o quanto é importante para os pacientes e acompanhantes que estão vivenciando situações de dor ser agraciados pela intervenção destes artistas. “A vida hospitalar é muito dura, então nosso objetivo é trazer alento, alegria e carinho para as pessoas que estão nos hospitais”, pontuou Kareen.

Na opinião de Dr. José Carlos de Carvalho Pitangueira, Diretor-geral do HGCA, especialistas garantem que a música interfere de forma positiva na recuperação de pacientes. “Nós da direção do Clériston Andrade apoiamos sempre as ações do Grupo de Humanização e abraçamos atitudes voluntárias como a destes artistas que estão doando um pouco de seus talentos para alegrar nossos pacientes. Só temos que agradecer”, disse.

Hoje mais de 20 artistas com atuação nas mais diversas linguagens, como poesia, dança e música estão inseridos no Curarte. As apresentações no Clériston Andrade acontecem mensalmente e o grupo se reversa nas intervenções. Na manhã desta terça-feira (25/07), a cantora Kareen Mendes e os músicos Gilmar Araújo, Geisa Martins, Arquimedes Nascimento e Joselmo Gonçalves se apresentaram na emergência do HGCA e tanto a equipe, quanto pacientes e os próprios artistas foram impactados pela ação que emocionou e contagiou a todos.