Feira de Santana: exposição fotográfica marca Semana Mundial de Aleitamento Materno do HGCA

O Banco de Leite Humano do Hospital Geral Clériston Andrade (BLH/HGCA) objetivando sensibilizar a comunidade, especialmente as mulheres, sobre a importância da amamentação, promove várias ações, dentre elas a exposição fotográfica intitulada Amamentar, que será realizada de 01 a 7 de agosto de 2017, no Shopping Boulevard. A programação faz parte da Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM/2017) que este ano tem como tema: “Amamentar. Ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você”.

Segundo Mariana Reis, Biomédica e Coordenadora do BLH, o tema é baseado nos objetivos do desenvolvimento sustentável. “A amamentação é um ato natural, livre e para tanto requer apoio de toda a sociedade e familiares. Quando se fala em amamentar, se fala de vida, saúde e do crescimento de uma sociedade de maneira saudável não só a curto, mas também em longo prazo”, pontuou.

O lançamento da SMAM/HGCA será feito na manhã desta terça-feira (01/08), no Shopping Boulevard, na abertura da Exposição Amamentar onde será montado também um posto de coleta de frascos de vidro com tampa plástica (tipo maionese e Nescafé). Durante toda a semana serão realizadas palestras, visita domiciliar e distribuição de brindes para as mães doadoras. O BLH/HGCA possui hoje 15 mães cadastradas e o estoque atual é de 20 litros de leite humano. No entanto, a média de distribuição diária é de 2 litros, ou seja, o estoque corresponde a apenas 10 dias. Toda mulher saudável que esteja amamentado seu filho e deseja doar o excesso pode ligar para o banco de leite através dos telefones 3221-0353/3602-3300 ramal 3356 e agendar uma visita técnica ou dirigir-se até o Banco de Leite do HGCA. É simples, fácil e salva vida. Não deixe de participar da campanha.