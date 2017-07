Feira de Santana: escola municipal Maria da Glória Carvalho Bahia é reinaugurada pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho

Com capacidade para atender a 240 alunos do Ensino Fundamental I (do primeiro ao quinto ano primário), a Escola Municipal Maria da Glória Carvalho Bahia, após uma ampla reforma e ampliação das suas dependências, foi entregue à comunidade do Bairro Subaé na manhã desta quinta-feira (20/07/20107). A restruturação atende a compromisso firmado pela Prefeitura de Santana de ampliar e modernizar a sua rede de ensino.

A unidade teve as suas salas de aula ampliadas de quatro para seis unidades, novos sanitários, uma área coberta para a recreação e práticas esportivas, cozinha e refeitório, colocação de piso de alta resistência e um novo telhado. Seguindo ao novo padrão das escolas e creches do município, o equipamento teve as suas áreas de circulação mais arejadas e as paredes foram revestidas com cores vibrantes.

Presente ao ato inaugural, o prefeito José Ronaldo disse que a administração municipal está transformando as antigas instalações das escolas municipais em modernos prédios, para oferecer “as melhores condições possíveis” ao aprendizado das crianças e comodidade aos professores e demais servidores.

A Escola Maria da Glória Carvalho Bahia foi fundada na década de 1980 pelo então prefeito José Falcão da Silva. O prefeito lembrou que naquela época o bairro Subaé era pequeno e a escola atendia a uma demanda de poucos alunos. Hoje, é um bairro populoso e com demandas bem maiores.

A secretária de Educação Jayana Ribeiro lembrou que, nos últimos cinco anos, já foram entregues à população 33 novas escolas, das quais, oito só este ano. “Mas não se resume apenas a inauguração de um espaço físico, pois em nossas escolas também trabalhamos com o desenvolvimento integrado da pessoa humana, a exemplo do Música na Escola”. A propósito, a solenidade contou com a apresentação de um grupo de alunos que integram este Programa. Entoando sucessos de Luiz Gonzaga e Roberto Carlos, eles saudaram as autoridades presentes.

A diretora da escola, Danúbia Maria de Lima, prestes a se aposentar, externou a “felicidade em estar reinaugurando a escola, praticamente nova, um espaço acolhedor que deixamos como legado para atender à toda a comunidade do Subaé”.

Representando os familiares presentes da professora Glória Maria de Carvalho Bahia, a sua neta Mina Bahia agradeceu a homenagem póstuma prestada pelo governo municipal, destacando que a homenageada “era uma pessoa muito querida e inteiramente voltada à educação”. O prefeito reforçou o reconhecimento: “José Falcão foi muito feliz em dar o nome desta escola a uma pessoa espontânea e bastante espirituosa”.