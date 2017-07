Feira de Santana: em jogo emocionante, Fluminense fica no empate com o Juazeirense

Foi com emoção. Jogo para quem tem coração forte. O Fluminense de Feira de Santana ficou no empate em 3×3 com a Juazeirense na tarde desse domingo (23/07/2017), partida de ida válida pelas oitavas-de-final do Campeonato Brasileiro da Série D.

Desde o começo da partida o Fluminense tomou a iniciativa. Jogou no campo do adversário, mas foi surpreendido com um contra-ataque aos 15min. O centroavante Robert, ex-atleta do tricolor, abriu o placar em falha da defesa do Fluminense.

A pressão do time feirense, que já era grande, aumentou. O tricolor buscava o empate e a Juzeirense na retranca. Após perder algumas boas oportunidades, o Flu chegou ao empate com o centroavante Jonatas Obina, aos 25min. Placar mantido até o final do primeiro tempo.

Na segunda etapa o Fluminense seguiu apertando o adversário, mas viu a Juazeirense marcar o segundo gol, aos 35min, através de Salatiel.

Aí a torcida do Touro fez a diferença. Mais uma vez compareceu em bom número ao estádio Jóia da Princesa. Gritou, incentivou e viu de novo Jonatas Obina empatar a partida, aos 36min.

Dois minutos depois, aos 38min, o meia Rafael Granja fez o gol da virada. Emoção no estádio. Placar que garantia vantagem do empate na partida de volta, no próximo sábado à tarde, em Juazeiro, e vaga nas quartas-de-final da competição.

Mas aos 42min um balde de água fria na torcida feirense. Após a expulsão do zagueiro Breno, por falta violenta, a Juazeirense chegou ao empate com o terceiro gol, do zagueiro Emílio, em mais uma falha da defesa tricolor. Placar final: Fluminense 3×3 Juazeirense.

A arrecadação foi de R$ 55.220, para um público pagante de 5.278. 586 pessoas não pagaram ingresso. A partida de volta será no próximo sábado, 29, à tarde, no estádio Adauto Moraes. Empate em 0x0, 1×1 ou 2×2 dá a vaga à Juazeirense. Com novo 3×3 a decisão vai para os pênaltis. Um 4×4 em diante, vaga do Flu. Quem vencer vai para as quartas-de-final.