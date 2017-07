Feira de Santana e Salvador terão novos prefeitos a partir de abril de 2018

Prever cenários políticos futuros é uma das mais complexas missões dos profissionais que atuam nas Ciências Sociais e no campo do jornalismo. Uma forma básica para compreensão da dinâmica no campo da política é a análise conjugada do discurso e da ação dos atores políticos. Observando que a ação política é precedida do discurso, e a prática confirma ou nega esse discurso.

Aplicando o conceito aos recentes eventos em que participaram duas lideranças do Democratas da Bahia — o prefeito de Salvador, ACM Neto e o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo — pode-se inferir que ambos confirmaram que serão candidatos em 2018, ao Governo do Estado e ao Senado Federal, respectivamente, e que devem deixar os cargos em abril de 2018.

A premissa é baseada no fato de ACM Neto e José Ronaldo expressarem o desejo de se candidatarem à cargos majoritários nas eleições de 2018, e de que ambos participaram de eventos políticos, reunindo lideranças nas cidades de Jequié e Cruz das Almas, na sexta-feira (28) e no sábado (29/07/2017).

A partir da análise do discurso dos políticos, conjugada com a ação, pode-se inferir que em abril de 2018 — por força da legislação eleitoral que obriga os ocupantes de cargo de prefeito a renunciar aos mandatos, caso desejem disputar novo pleito — as cidades de Salvador e Feira de Santana serão governadas, respectivamente, por Bruno Reis e Colbert Martins Filho, ambos, lideranças do PMDB vinculadas a Geddel Vieira Lima.

Observa-se, por fim, que fatores que ainda não se apresentam podem mudar o prognóstico para 2018, mantendo ambos nos cargos de prefeito.