Feira de Santana: consultora diz que planejamento é essencial para elaboração do PPA na área de Saúde

A qualidade na prestação dos serviços de saúde à população depende de planejamento. A afirmação é da consultora Fabiana Pessoa, em palestra na manhã desta segunda-feira (24/07/2017). Ela participou de capacitação, no auditório João Batista de Cerqueira, envolvendo coordenadores da Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana, visando a elaboração do Plano Plurianual.

O PPA é o instrumento que vai organizar e viabilizar as ações da saúde nos próximos quatros anos. Conforme a palestrante, tal planejamento deve ser “pensado e discutido entre os diversos setores, nivelando as necessidades em saúde aos recursos existentes”. O PPA, assinala, é construído a partir do levantamento de problemas e como deve ser pensado levando em consideração que o ano ainda está em curso. “Uma obra em andamento será concluída no próximo ano. Portanto, deve estar no planejamento”.

De acordo com Fabiana Pêssoa, o PPA deve estar alinhado com as demandas apresentadas na Conferência Municipal de Saúde e também ter uma identidade com a realidade do município. “Com o planejamento, as ações da Saúde serão pensadas desde sua concepção até a execução”, acrescentou.

De acordo com a coordenadora do Setor de Planejamento da SMS, Izenildes Silva, essa capacitação demonstra a preocupação do Município em “construir um instrumento de ações considerando a realidade da população e suas necessidades, de modo que elas possam ser atendidas”.