Feira de Santana: banda ViaSoul apresenta show no Cúpula do Som

A banda ViaSoul, com um pop pra lá de diferente, resgatou uma música tocada com sentimento. Foi assim que James Lima, vocal do grupo, definiu a música do conjunto. “Temos perdido qualidade musical no Brasil. Nossas referências, como Djavan, Claudio Zolli, Gilberto Gil vem para demonstrar esse resgate”, disse ele. Pela segunda vez em Feira e com pouco tempo de formação, a ViaSoul encantou-se com a Cúpula. “O atendimento, o tratamento com relação aos músicos é um destaque que eu faço.

E tem o camarim também”, completou ele, que se apresentou no sábado. Quem deu uma canja foi o cantor feirense Dann Silveira, exibindo o novo single “Flor da Paixão”. No domingo A cor, que tem um reggae já conhecido pelo público feirense, visto sua apresentação na Micareta de Feira, no projeto Música no Museu e no shopping Boulevard, passou pelo Studio. E balançou os corpos do público presente. Carol Pereyr, Perdas e Danos e Santini & Trio foram outras das atrações que adentraram o espaço. Semana que vem tem mais. A Cúpula fica localizada no Centro de Feira de Santana, no Bairro Kalilândia.