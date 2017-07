Feira de Santana: a arte em diversas linguagens é foco no ABERTO 2017 do CUCA

O Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA) realizará, dia 21 de setembro de 2017 (quinta-feira), a 11ª edição do ABERTO DO CUCA, evento que busca proporcionar espaços para pessoas e grupos das mais diferentes linguagens mostrarem sua arte. Serão desenvolvidas atividades de literatura, dança, cinema, música, artes plásticas e teatro. A programação reúne artistas já conhecidos e iniciantes, durante todo o dia, com entrada é gratuita.

A participação dos interessados em desenvolver atividades no Aberto, ocorre por meio de inscrição, no período de 31/07/2017 a 25/08/2017 de 2017. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas, presencialmente, na direção do CUCA, localizado na Rua Conselheiro Franco, 66, Centro, Feira de Santana (BA). É exigida apenas a apresentação de documento de identidade original na inscrição.

O sucesso do Aberto reforça a importância do CUCA como um dos principais espaços de lazer da cidade, e o aumento da procura deste evento, por parte dos artistas, mostra que o Aberto já se incorporou às ações culturais da cidade, como outros promovidos por este Centro.