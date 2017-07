Feira das profissões chega ao Boulevard Shopping de Feira de Santana

O Boulevard Feira traz mais uma oportunidade para os feirenses que estão em busca de profissionalização. Entre os dias 22 a 24 de julho de 2017, o Boulevard recebe a Feira das Profissões, promovida pelo SENAC-BA. Durante o evento, será possível conhecer e obter mais informações sobre diversos cursos oferecidos pela instituição, como gastronomia e hospitalidade, beleza, saúde, moda e comércio e gestão. No local, o público poderá consultar também um banco de oportunidades, voltado a oferecer intermediação entre o ex-aluno do SENAC e o mercado de trabalho, assim como um stand de matrículas e sorteio de brindes.

A Feira das Profissões é aberta ao público e funcionará na entrada E2, em frente à Multicoisas, no mesmo horário de operação do Shopping. Mais informações sobre os cursos do SENAC-BA podem ser obtidas através do site da instituição, no endereço www.ba.senac.br.

Agenda

Onde: Boulevard Shopping Feira de Santana

Quando: 22 a 24 de julho de 2017