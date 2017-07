Exposição Mundo Jurássico é sucesso de público em Feira de Santana

Últimos dias para quem os feirenses que querem voltar no tempo e se encantar com o fantástico mundo dos dinossauros. A exposição Mundo Jurássico, sucesso absoluto de público no Boulevard Shopping, segue em cartaz até o dia 30 de julho, com cenários pré-históricos e réplicas em tamanho natural dos dinossauros. E para ninguém ficar de fora da exposição, que tem entrada franca, o Shopping terá horários especiais de funcionamento nos últimos dois sábados do mês. Nos dias 23 e 30 de julho de 2017, as lojas e a Praça de Alimentação funcionarão das 12h às 21h.

Tendo percorrido mais de 25 cidades em 20 estados brasileiros, a mostra Mundo Jurássico mistura a diversão de um parque temático com uma visita educativa e um momento de entretenimento. No Boulevard, a visitação é aberta ao público e visitas de grupos escolares também podem ser agendadas.

A exposição resgata a idade jurássica com réplicas robóticas que imitam sons e movimentos dos dinossauros, além de contar com uma cenografia construída por museólogos, cenógrafos e arquitetos. Entre os dinossauros expostos, os destaques ficam por conta do Tiranossauro Rex – um dos maiores carnívoros terrestres já encontrados – com 13 metros de comprimento e 5 metros de altura, e o Espinossauro, estrela do filme Jurassic Park 3.

O acervo conta ainda com reproduções do Braquiossauro, do Maiassauro, do Pterossauro, do Estiracossauro, do Anquilossauro, entre outros. Completando as atrações da exposição, ainda haverá exibições de vídeos, simulação de escavações e área interativa.

Agenda

Onde: Boulevard Shopping Feira de Santana

Quando: 30 de junho a 30 de julho de 2017