Ex-deputado Jorge Khoury é o novo diretor superintendente do Sebrae Bahia

Jorge Khoury Hedaye foi eleito novo diretor superintendente do Sebrae Bahia. A formalização do nome do executivo para o cargo, aconteceu na manhã desta segunda-feira (31/07/2017), durante a reunião do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) da instituição. Jorge Khoury passa a compor a Diretoria Executiva do Sebrae Bahia junto ao diretor técnico, Franklin Santos, e o diretor administrativo financeiro, José Cabral.

Natural de Juazeiro (Bahia), o novo superintendente do Sebrae tem extenso currículo com atuação em diversas instituições estaduais e municipais no estado, além de trabalhar como consultor em sustentabilidade. Engenheiro, economista e professor, Jorge Khoury Hedaye foi prefeito de Juazeiro, presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB) e deputado federal por cinco mandatos consecutivos. No Governo do Estado da Bahia, ele foi secretário da Indústria Comércio e Mineração (SICM), em 1995, quando atuou como membro do Conselho Deliberativo do Sebrae Bahia, e secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, em 2003. Na atual gestão da prefeitura municipal de Salvador, Jorge Khoury foi secretário de educação, além de fazer parte de pastas como a da Secretaria Municipal do Trabalho, Esporte e Lazer (SEMTEL) e do Gabinete do Prefeito ACM Neto.