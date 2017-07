Etapa baiana dos Jogos Escolares seleciona atletas para competição nacional

Mais de 600 atletas de 18 municípios baianos, alunos de 156 escolas (112 estaduais e 44 privadas), participaram da etapa estadual dos Jogos Escolares da Juventude, realizada neste sábado (22/07/2017), no Serviço Social da Indústria (Sesi), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Houve disputas também na Piscina Olímpica da Bahia, na Avenida Bonocô, e no Colégio Salesiano Dom Bosco, na Avenida Paralela, na capital.

“O Governo do Estado tem investido bastante no sentido de não deixar cair a nossa agenda no esporte na Bahia, apesar de toda a crise econômica. Nós fizemos um investimento aqui de R$ 1,2 milhões. Isso é muito importante. Estamos investindo na juventude”, afirmou a secretária de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Olívia Santana, na abertura das competições.

Estudantes de 12 a 17 anos participaram dos jogos. Salvador e Juazeiro enviaram as maiores delegações, com 237 e 153 atletas cada uma, respectivamente. Municípios da região metropolitana, de Canavieiras, Paulo Afonso, Eunápolis, Porto Seguro, Feira de Santana e Vitória da Conquista, entre outros, também enviaram atletas, com o objetivo de vê-los selecionados para representar a Bahia nas etapas nacionais do Jogos Escolares da Juventude.

“Nós temos desenvolvido uma série de ações desde o início da preparação desses jogos e agora estamos começando a colher os resultados. Essa expressiva participação de mais de 600 atletas jovens, meninos e meninas, já demonstra o sucesso de um trabalho desempenhado pela Sudesb e de um esforço do Governo do Estado em garantir as condições e o financiamento deste tipo de atividade”, afirmou Edvaldo Augusto, chefe de gabinete da Superintendência dos Desportos (Sudesb), órgão responsável pela organização dos jogos.

De acordo com o representante da Sudesb, nesta etapa, a Bahia selecionará 400 atletas, que irão para os jogos nacionais em um avião fretado pelo Governo do Estado . “As condições necessárias para o bom desempenho do atleta no tatame, na piscina, nas quadras, estão garantidas e isto é motivo de orgulho”, acrescentou Augusto.