Estudantes de Feira de Santana montam peça teatral sobre funções do Conselho de Educação

Os mais de 320 conselheiros e gestores escolares que participaram, em Feira de Santana, do Seminário de Formação de Conselheiros Municipais de Educação, encerrado na terça-feira (25/07/2017), foram surpreendidos com a apresentação de um espetáculo teatral preparado especialmente para a ocasião.

O mais interessante é que a peça, tendo como tema as atribuições dos conselheiros municipais de educação, foi desenvolvida por um grupo de alunos da Escola Maria Antônia da Costa, pertencente a Prefeitura de Feira de Santana. A apresentação aconteceu no palco do Teatro Ângela Oliveira, no Centro de Cultura Maestro Miro, local que sediou o seminário.

Além da peça teatral, apresentações musicais marcaram o evento. Os alunos do Programa Música na Escola, da Escola João Paulo II, apresentaram um número com flautas doces. No repertório, clássicos da Música Popular Brasileira.

O seminário foi promovido pela União Nacional de Conselhos Municipais de Educação – UNCME-Bahia e pelo Ministério Público Estadual, com apoio da Secretaria Municipal de Educação, tendo como tema central “O papel dos conselheiros municipais de educação no monitoramento, implementação e fiscalização das políticas educacionais”.