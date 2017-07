Estudantes de escolas de Feira de Santana desenvolvem projetos educativos para entender a Geometria

Estudantes das escolas municipais Professor José Raimundo Pereira de Azevêdo, antigo Caic (5º ano), e Maria Antonia da Costa (9º ano), desenvolveram projetos educativos que facilitam a aprendizagem na disciplina de Geometria. Os projetos foram apresentados nesta sexta-feira (28/07/2017), durante a 5ª Feira Local de Matemática, promovida pela Escola Despertar, da rede privada.

O evento reúne iniciativas inovadoras de estudantes e professores das duas redes. Os alunos do 5º ano apresentaram brincadeiras, jogos e problematizações a partir das operações realizadas com multiplicação e a divisão. A turma do 9º ano expôs sobre os desafios ambientais e a redução do lixo por meio dos fractais – sistemas específicos da Geometria que reúnem figuras produzidas por meio de equações matemáticas, podendo ser interpretadas como formas e cores por programas de computador.

De acordo com a Escola Despertar, a Feira de Matemática é parte do processo educativo-científico-cultural da unidade, que alia vivências e experiências.