Espetáculo Joelma chega a Feira de Santana

Espetáculo Joelma ocorre no dia 28 de julho de 2017, às 20 horas, no Teatro do Centro de Culta Amélio Amorim, em Feira de Santana. A peça representa a história de Joelma, uma das primeiras transexuais da Bahia e do Brasil.

Ao longo dos 72 anos de vida, Joelma transitou por distintos lugares passando por diversos acontecimentos. Sua historia resguarda elementos relativos a questões de gênero e de religiosidade. Uma historia de afirmação e reinvenção mesmo em frente a preconceitos e injustiças, instaurando ética e respeito

A peça ‘Joelma’ possui uma estrutura fragmentada e apresenta universos diferenciados que são estabelecidos pela projeção, pelas cenas contadas diretamente para o publico, cenas vividas e incorporadas pela personagem, pelas coreografias realizadas e pelos estímulos auditivos estabelecidos. São trazidos a cena elementos poéticos e descritivos que abarcam a profusão de espaços, tempos e assuntos que são entremeados pela historia de vida de nossa protagonista.

O espetáculo valida vários assuntos e referências que não foram aprofundados pelo curta-metragem Joelma (obra matriz deste projeto cênico), que contou com a direção de Edson Bastos. A encenação teatral Joelma traz diálogos, histórias, personagens, questionamentos e informações que redimensionam o caráter mítico, religioso, filosófico e conceitual da obra cinematográfica, estabelecendo outra criação que engloba o cinema – vídeo (a projeção) como um dos elementos constituintes da cena teatral.

Desde a estréia em setembro de 2013, Joelma já realizou temporadas em Salvador, circulou pelas cidades baianas de Ipiau e Alagoinhas, e se apresentou em importantes festivais brasileiros tais como FIAC – Bahia, Sesc das Artes Cênicas. Crato e Iguatu (CE), XV Festival de Inverno de Bonito- MS, XIV edição do FIT – Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto – SP e XVI Festival do Teatro Brasileiro – Cena Baiana. CCBB – SP,, Festival velha Joana – MT , MIT – JP. Foi aprovado pelo Prêmio Myriam Muniz de Teatro 2014 , pelas cidade de Brasília (DF), Goiania (GO), Campo Grande (MS) e Cuiabá (MT). E ocupação os centros culturais da caixa nas cidades de Salvador (BA), Fortaleza (CE), São Paulo (SP) e Recife (PE) e Curitiba. Em agosto de 2016 Joelma se apresentou em Frankfurt – Alemanha no festival Summerwert, iniciando sua carreira internacional.

Joelma conta a história da inadequação de uma mulher, nascida no corpo de um homem. Nos trinta anos que vive no sul do país, muda seu corpo e realiza a cirurgia de redesignação sexual, por fim retorna para Ipiaú (BA), sua cidade natal. Para além dos aspectos sobre sexualidade e gênero, a narrativa também apresenta a trajetória religiosa da personagem, que hoje, aos 72 anos vive numa casa, que é um misto de centro espiritualista e igreja. Outro elemento marcante do espetáculo é o assassinato que estabelece uma trama “policial” na história.

Publico Alvo: Público amplo e diversificado relativo a faixas etárias, ocupação e renda. Visa atingir tanto estudantes do ensino médio e universitário, como também profissionais liberais, aposentados e apreciadores da arte. Profissionais de áreas distintas(história, ciências sociais e políticas, professores de literatura, artistas, público adulto em geral).

Agenda

Local : Centro de Cultura Amélio Amorim – Endereço: Avenida Presidente Dutra, 2222 – Capuchinhos – Feira de Santana

Data: 28 de julho, 20h, sexta

Horário da Bilheteria: a partir de 18h nos dias de apresentação.