Escolas estaduais da Bahia realizam segunda etapa da Jornada Pedagógica nesta sexta-feira

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia, em articulação com os Núcleos Territoriais de Educação (NTE), promove, nesta sexta-feira (21/07/2017), a partir das 8h, a segunda etapa da Jornada Pedagógica 2017. A ação, a ser realizada em cada unidade escolar, tem como tema “Escola e comunidade para educar e transformar”, que é um convite à reflexão sobre o movimento que junta escola e comunidade, visando o alcance dos objetivos e metas propostos no projeto político pedagógico da rede estadual. Apresentação da jornada e orientações para a sua realização, entre outros assuntos, estão publicados no Portal da Educação (http://jornadapedagogica.educacao.ba.gov.br/).

O secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, acompanhará a atividade em escolas, em Salvador, começando pelo Colégio Estadual Raphael Serravale, na Pituba, às 8h30. Pinheiro diz que esta é a primeira vez que a Secretaria realiza uma segunda etapa da Jornada Pedagógica. “Agora chegou a hora de avaliar se o que foi feito no primeiro semestre foi correto, se deixamos de fazer algo ou até o que, efetivamente, poderemos acrescentar nesta segunda etapa. A pedagogia não é algo estático e requer alterações a partir do que se processa no dia a dia da escola. Por isso, é importante esta segunda etapa, porém o mais importante é envolver toda a comunidade escolar para discutir o que queremos dessa escola e o que a Secretaria deve fazer”.

Em várias unidades da rede serão realizadas atividades ligadas à jornada, a exemplo do Colégio Estadual Rotary, no bairro de Itapuã, em Salvador. A partir das 9h, a comunidade escolar realiza o projeto Novos Rumos, que traz palestras de motivação e um bate-papo com diversos profissionais escolhidos pelos próprios alunos sobre temas voltados à carreira.