Encontro Macrorregional do Espiritismo do Recôncavo da Bahia abordou ‘As leis morais aplicadas à comunidade espírita’

Abordando o tema ‘As leis morais aplicadas à comunidade espírita’, Encontro Macrorregional do Espiritismo do Recôncavo da Bahia reuniu cerca de 200 pessoas. O evento, que foi aberto na noite de sexta-feira (21/07/2017), no Centro Espírita Paz dos Sofredores, acontece no Centro Diocesano de Feira de Santana, no bairro Alto do Papagaio, e seguirá com muitas programações até amanhã, 23 de julho.

A Macrorregional é uma iniciativa da Federação Espírita do Estado da Bahia, FEEB, e tem o objetivo principal de unificar os praticantes do espiritismo no estado, vencendo as barreiras geográficas e favorecendo o estreitamento de laços entre as pessoas. Trata-se de uma série de encontros multicampi, acontecendo em diversas cidades da Bahia durante o mês de julho.

Em Feira de Santana, reúnem-se representantes de três regiões através de seus conselhos regionais (CR): o CR3 com sede em Feira de Santana; o CR5 da região de Santo Antônio de Jesus; o CR7 localizado em Valença; e o CR2 com sede em Santo Amaro da Purificação.

Durante a abertura do evento, o presidente do CR3, Marcus Machado, deu as boas vindas aos participantes destacando a importância da divulgação da doutrina espírita e da prática dos ensinamentos codificados por Alan Kardec, pontuando os 160 anos da obra “O Livro dos Espíritos”.

“A comunidade é o primeiro laboratório das nossas vidas, é o espaço no qual devemos exercitar os preceitos da doutrina espírita – a caridade, o amor ao próximo, a convivência com sabedoria que cada vez exige mais das pessoas”, defendeu Marcus Machado.

Feira de Santana possui pouco mais de 30 centros espíritas e uma efervescente agenda de atividades ao longo do ano, com a participação de um público significativo. Contudo, o dirigente do CR3 lembrou que mais importante que quantitativos e agendas de atividades, é o exercício dos valores pregados pela doutrina: “Uma comunidade espírita deve ter como princípio a prática do Evangelho e dos postulados da doutrina que, mais uma vez, destacamos como fundamentais, entre os quais: o amor ao próximo, a caridade e a certeza de que a vida continua após a morte. Para nós, o desafio mais importante é praticar esses ensinamentos, afinal, eles não devem ficar apenas no plano da teoria, devemos levá-los para a nossa vida cotidiana”, salientou Marcus Machado.