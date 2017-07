Encontro de revendedores de combustíveis ocorreu Salvador

O X Ciclo de Encontros Regionais de Revendedores de Combustíveis da Bahia, promovido pelo Sindicombustíveis Bahia, foi realizado na sede do sindicato, nesta sexta-feira (28/07/2017), e vai comemorou o Dia do Revendedor (20/07/2017). O evento na capital baiana teve novidades, como palestras sobre Projeto Sistema Solares, “Boas Práticas na Gestão Financeira em Postos de Combustíveis”, Portal de Negócios para Compra de Combustíveis e “Rumos da Política Nacional: reflexo no cenário baiano” com o jornalista Levi Vasconcelos. As palestras acontecerão na parte da tarde.

“Além de discutirmos aspectos legais envolvendo a revenda, normas regulamentadoras do MTE e mercado de combustíveis, planejamos oferecer algo a mais para os associados. As novas palestras, entre elas, gestão financeira e cenário político, vão acrescentar ao nosso encontro mais conhecimento sobre como gerir os negócios e o momento atual da história política do país e da Bahia”, declara o presidente do sindicato, José Augusto Costa, informando que os últimos encontros regionais serão realizados em Itabuna e Teixeira de Freitas.

O curso de atualização da NR 20 sobre abastecimento seguro para gerentes, chefe de pistas e frentistas, exclusivamente para os postos associados, será ministrado das 8h às 12h e tem vagas limitadas para 80 participantes. A programação para os revendedores começa às 13h30 com cerimônia de abertura e participação da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Secretaria da Fazenda da Bahia (SEFAZ) e Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (IBAMETRO), além de distribuidoras e fornecedores de serviços, expondo suas novidades. O encerramento será com um coquetel, às 18h.