Encontro de Culturas Populares comemora 31 anos do Centro de Cultura de Alagoinhas

O Centro de Cultura de Alagoinhas – espaço cultural administrado pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) – celebra seus 31 anos com muitas atrações que buscam fomentar a preservação das culturas populares e das manifestações culturais de Alagoinhas e do território Litoral Norte e Agreste Baiano. Na ocasião, os ex-coordenadores e funcionários que já fizeram parte da história do centro serão homenageados. O Encontro de Culturas Populares acontece no dia 30 de julho de 2017, às 10h, com entrada gratuita, em parceria com o Colegiado de Gestão Participativa, instituições de iniciativa privada e artistas locais.

A orquestra Os Turunas, Samba de Roda do Buri, maculêlê, bumba meu boi, capoeira, filarmônicas, marujada e terno de reis são presenças garantidas no aniversário. O evento realiza m cortejo com baianas e outros grupos populares de Alagoinhas e do território, além do encontro de grupos de samba de roda da região.

A homenagem aos seus ex-coordenadores, funcionários, bem como pessoas que contribuíram no processo de formação e consolidação do centro, também acontece durante os festejos. A Galeria de Artes Permanente, formada por obras de arte que retratam manifestações culturais de Alagoinhas, doada por artistas da região, também é inaugurada durante a comemoração.

O Centro de Cultura de Alagoinhas foi inaugurado em 10 de junho de 1986, passou por uma reforma em 2008 e reabriu em 2009. É o principal espaço cultural da cidade e recebe também eventos de cidades circunvizinhas. Na programação artística do centro, são mais recorrentes os eventos de teatro e dança, além de sediar a Semana de Arte – Encontro de todas as linguagens do Agreste de Alagoinhas/Litoral Norte.

Espaços Culturais da SecultBA – A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) mantém 17 espaços culturais em diversos territórios de identidade baianos, geridos pela Diretoria de Espaços Culturais (DEC), setor vinculado à Superintendência de Desenvolvimento Territorial da Cultura (Sudecult). Destes, cinco encontram-se em Salvador – Cine Teatro Solar Boa Vista, Espaço Xisto Bahia, Casa da Música de Itapuã, Centro Cultural Plataforma e Espaço Cultural Alagados – e 12 nos municípios de Alagoinhas, Feira de Santana, Guanambi, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Mutuípe, Porto Seguro, Santo Amaro, Valença e Vitória da Conquista. Para mais informações, acesse: www.espacosculturais.wordpress.com.