Eleições 2018: prefeito de Camaçari lança pré-candidatura de José Tude à deputado estadual

Ainda falta mais de um ano para as próximas eleições, mas as movimentações políticas visando o pleito de 2018 já começaram.

No último sábado (22/07/2017), a coordenação da Juventude Estadual do Democratas realizou um encontro em Camaçari.

Estiveram presentes o prefeito do município Antonio Elinaldo, o vice prefeito Tude, o presidente estadual do DEM e deputado federal José Carlos Aleluia, Heraldo Rocha, presidente da legenda em Salvador, alem de secretários e vereadores do partido em Camaçari, Salvador e de outros municípios da região metropolitana.

Durante o evento, o presidente estadual da Juventude do Democratas Lucas Moreno, anunciou o apoio da JDEM no município à pré candidatura à deputado estadual do vice prefeito Tude que é do PMDB.

Durante sua fala, o prefeito Elinaldo declarou oficialmente o apoio, e ainda pediu que Aleluia que preside a legenda demista no estado, que garanta a Tude o número 25123, o mesmo que o agora prefeito Elinaldo usou, quando foi candidato em 2014 à deputado estadual.

O pedido do prefeito provocou risos, pois foi também uma forma de convidar Tude para seu partido, já que Tude além de filiado, é vice presidente Executiva Municipal do PMDB de Camaçari.

Tude agradeceu o apoio recebido, e disse que lançará mão de sua experiência como deputado estadual, federal, prefeito e presidente da União das Prefeituras da Bahia, para representar Camaçari mais uma vez na Assembléia Legislativa, dando voz ao município e defendendo os interesses da população de Camaçari e outras cidades da região metropolitana de Salvador.

Sobre o convite para Tude ir para o democratas, o presidente do PMDB de Camaçari, Oswaldo Marcolino, que também é Ouvidor Geral do Município, demonstrou tranquilidade. “Tude é um grande quadro. O maior do nosso partido em Camaçari. É claro que quero que ele seja candidato e eleito deputado estadual pelo nosso partido.

Mas o respeito como líder político e como amigos que somos. Eu e minha família o apoiamos a mais de 30 anos. Desde sua primeira candidatura à prefeito em 1985. E essa decisão de ficar ou não no partido só será tomada no próximo ano, dependendo de diversos fatores políticos e conjunturais municipais, estaduais e federais.

Mas adianto que qualquer que seja a decisão de Tude, terá meu total apoio. Vamos unir esforços para que Tude além de ter uma grande votação, saia eleito com os votos de Camaçari.

Essa grande votação vai aumentar a importância da nossa representação na Assembléia Legislativa e vai credenciar Tude como uma liderança regional.

Camaçari só tem a ganhar com a eleição de Tude como deputado estadual.” Concluiu Oswaldinho.