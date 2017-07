Edição 2017 do Prêmio Caymmi valoriza artistas novos e contemporâneos da Bahia

Um dos movimentos culturais brasileiros mais transformadores, a Tropicália será a grande homenageada da cerimônia do Prêmio Caymmi de Música – 2ª edição. Premiação que reconhece e valoriza artistas novos e contemporâneos da Bahia, o Caymmi chega a essa noite de consagração agora mais próximo do público. O evento acontece na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, dia 11 de agosto de 2017 (sexta-feira), às 19h, e é um convite aberto aos baianos que podem, pela primeira vez, adquirir ingressos para a cerimônia a preços populares.

Em uma ode aos 50 anos do tropicalismo, celebrados em 2017, o espetáculo conduzido pelo diretor artístico Márcio Meirelles lembrará esse movimento que marcou pelo exercício da liberdade criativa, produzindo uma arte ousada, que misturava tradição e modernidade de forma até então nunca experimentada no Brasil. O Prêmio será protagonizado por 17 artistas e bandas finalistas na categoria ‘Show’ que subirão juntos ao palco em uma formação inédita. Com eles, as participações especiais do tropicalista Tom Zé e do cantor Saulo.

No palco, os artistas formarão juntos o ‘Bandão Caymmi’ em show com direção musical de Alexandre Lins e que terá como base o disco icônico Tropicália ou Panis et Circenses, lançado no auge do movimento, em 1968. Entre os finalistas confirmados para o show estão: Achiles, Aiace, Caian, Duo Bavi, Filipe Lorenzo, Flavia Wenceslau, IFÁ, Jr Maceió, Kalu, Lívia Nery, Luedji Luna, Pirombeira, Renata Bastos, Santini e Trio, Silvio de Carvalho, Skanibais e Tabuleiro Musiquim.

“Será um espetáculo multimídia, com interação de várias linguagens, tendo como máxima a música baiana e construído de forma colaborativa pelos artistas que são os maiores representantes desse movimento musical atual”, explica o diretor Márcio Meirelles. Com o mote ‘Música em Movimento’, a segunda edição do Prêmio Caymmi terá 22 vencedores escolhidos entre os 110 artistas, produtores e trabalhos finalistas.

Entre as categorias, quatro principais – Show, Música com Letra, Música Instrumental e Videoclipe – e outras 18 subcategorias técnicas. Para as categorias principais, além do troféu, os ganhadores receberão uma premiação em dinheiro. Entre os nomes finalistas, destaques para o grupo Pirombeira, indicado em oito categorias, e os artistas Larissa Luz, Filipe Lorenzo e Livia Nery, todos com seis indicações cada. A lista completa dos indicados está disponível no site oficial www.premiocaymmi.com.br.

“Nessa segunda edição, o Prêmio Caymmi faz uma cerimônia com os artistas baianos participam não somente como finalistas ou premiados, mas como protagonistas maiores de uma grande noite em que celebraremos a música e esse movimento tão fundamental que foi a Tropicália”, resume Elaine Hazin, diretora geral do Prêmio.

Lançado em novembro de 2016, o Caymmi alcançou em um mês de inscrições a marca recorde de 489 inscritos. De lá para cá, foram nove meses de atividades movimentado a cena musical da Bahia, produzindo quatro edições do Festival Caymmi, evento gratuito que percorreu diferentes bairros da capital baiana levando arte, ações socioculturais e de sustentabilidade.

Com realização da Via Press Comunicação e Eventos, o Prêmio Caymmi de Música conta com patrocínio exclusivo da Prefeitura Municipal de Salvador, parceria da Vivo e do Governo do Estado da Bahia, além de apoio da TV Bahia, TVE e Rádio Educadora. Os ingressos para noite de premiação podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Castro Alves, nos SACs dos Shoppings Barra e Bela Vista ou pelo site www.ingressorapido.com.br.

Agenda

Data: 11 de agosto de 2017 (sexta-feira) | Horário: 19h

Local: Concha Acústica do TCA (Praça Dois de Julho, s/n – Campo Grande) | Salvador