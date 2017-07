Distrito Integrado de Segurança Pública de Barreiras é inaugurado pelo governador Rui Costa; R$ 7,2 milhões foram investidos

Um Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de grande porte, abrigando as polícias Militar, Civil e Técnica, cada uma em um módulo independente de atendimento ao público e um Centro Integrado de Telecomunicações (Cicom) foram entregues na tarde desta quinta-feira (20/07/2017), pelo governador Rui Costa e pelo secretário da Segurança Pública Maurício Teles Barbosa, no município de Barreiras, Oeste do estado.

Mais de R$ 7,2 milhões foram investidos nas duas novas estruturas, oferecendo muito mais conforto à população local e aos profissionais da segurança pública que atuam na região. As inaugurações acontecem poucos meses após o município, distante da capital baiana 872 quilômetros, receber uma Base Avançada do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e um ano depois de serem entregues novas sedes da 83ª e 84ª Companhia Independentes da PM, responsáveis pelo policiamento ostensivo na cidade.

Após a reunião do Pacto pela Vida, realizada no Espaço Fortiori, com a presença de autoridades policiais que atuam na região Oeste e representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, onde foram discutidos os índices criminais da região, as unidades policiais foram lançadas no turno da tarde.

Para o secretário Maurício Barbosa, as entregas permitem a realização do trabalho policial completo, fechando, segundo ele, um ciclo. “Entregamos novas sedes para as CIPMs, o Bavan – que tem um papel importantíssimo na repressão das quadrilhas especializadas -, o Cicom, que vai melhorar substancialmente a comunicação da população com a polícia e o Disep, que oferece muito mais comodidade para os profissionais e integra as ações das polícias”, destacou.

Disse ainda que os investimentos em segurança na região já apresentam resultados, citando a redução de 7,8% nos índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs).

Entregas

O Cicom de Barreiras passa a centralizar todas as ligações policiais via 190, 193 e 197 do município e mais e outras 13 cidades. São elas Luís Eduardo Magalhães, São Desidério, Santa Rita de Cássia, Formosa do Rio Preto, Riachão da Neves, Angical, Cotegipe, Cristópolis, Baianópolis, Mansidão, Brejolândia, Catolândia e Wanderley.

Centro judiciário e infraestrutura hídrica

Na tarde desta quinta (20), o governador também participou da solenidade de inauguração do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (Cejusc), no Fórum Tarcílio Vieira de Melo, na Rua Anibal Alves Barbosa, no centro da cidade. A presidente do Tribunal de Justiça, Maria do Socorro, ressaltou a importância do novo centro. “Esse Cejusc é voltado para resolver conflitos agrários. Essa região é agrária e precisa de uma solução. Qual a melhor forma de resolver isso rapidamente? Promovendo uma grande conciliação para que todos se entendam e resolvam essa situação. A justiça está aqui para ajudar”.

Rui ainda autorizou a Embasa a licitar sistemas de abastecimento de água nas localidades de São José, Poço do Meio e Barreiro, no município de Mansidão; nas localidades de Gameleira, Barrocão de Baixo, Barrocão de Cima, Bebedouro e Passagem Funda, em Barreiras; e na localidade de Sítio do Rio Grande, em São Desidério.