Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago recebe título de cidadã São Gonçalense

A presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, foi homenageada, na manhã desta sexta-feira (28/07/2017), em São Gonçalo dos Campos, a 110 quilômetros de Salvador, com o título de cidadã São Gonçalense.

A solenidade foi realizada na Câmara Municipal, em sessão dirigida pelo vereador Josué de Oliveira, presidente da Casa.

“Nascer neste ou naquele lugar pode ser obra do acaso, mas o filho adotivo é escolhido, desejado e acolhido”, afirmou a presidente, durante breve discurso, em agradecimento à iniciativa do vereador Gilson Ferreira Cazumbá, que propôs a concessão do título.

Conhecida como “Cidade Jardim”, São Gonçalo dos Campos comemora nesta sexta-feira 133 anos de emancipação política e administrativa graças à Lei Provincial de 28 de julho de 1844.

Também compareceram à solenidade os juízes assessores da Presidência Rosana Fragoso, Marielza Brandão, Verônica Ramiro e Paulo Chenaud.