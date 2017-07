Desembargadora Maria Adna Aguiar receberá comenda do TST; homenagem reconhece ações e projetos desenvolvidos pela presidente do TRT da Bahia

A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, desembargadora Maria Adna Aguiar, será uma das personalidades homenageadas com a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho 2017, medalha concedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). A magistrada, que recebeu a homenagem em 2014 no grau comendador, desta vez será promovida ao grau grande oficial, o mais alto que um desembargador pode receber. A cerimônia de entrega ocorrerá no próximo dia 11 de agosto de 2017, na sede do TST, em Brasília.

A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho foi instituída em 11 de novembro de 1970 para homenagear personalidades civis e militares, nacionais ou estrangeiras, que tenham se distinguido no exercício de suas profissões e se constituído em exemplo para a sociedade. Também homenageia pessoas e instituições civis ou militares que tenham contribuído para o engrandecimento do País, internamente ou no exterior, da Justiça do Trabalho ou de qualquer ramo do Poder Judiciário, do Ministério Público ou da advocacia.