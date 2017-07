Desembargador Baltazar Miranda Saraiva recebe Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho da Bahia

A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região (TRT5), desembargadora Maria Adna Aguiar do Nascimento — através do Ato nº 264, publicado nesta nesta quinta-feira (27/07/2017), no Diário da Justiça do Trabalho — agraciou o desembargador Baltazar Miranda Saraiva com a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho da Bahia – Comenda Ministro Coqueijo Costa, Grau Grande Oficial.

A comenda foi aprovada durante sessão do Conselho da Ordem do Mérito Judiciário, ocorrida em 17 de julho, com as presenças das desembargadoras do TRT5 Maria Adna Aguiar, Lourdes Linhares e Nélia Neves, e dos desembargadores Esequias Pereira de Oliveira e Norberto Frerichs.

A Ordem do Mérito Judiciário representa o reconhecimento da Justiça do Trabalho da 5ª Região à setores da sociedade, distinguindo aqueles que se destacam na profissão como exemplo de competência, eficiência, dignidade e na prestação de relevantes serviços à comunidade baiana. No caso do homenageado, a atuação profissional é um exemplo que dignifica a magistratura baiana.

Além do desembargador Baltazar Miranda Saraiva, outras autoridades foram homenageadas com o Grau Grande Oficial, a exemplo do senador Otto Alencar. O profissional da comunicação Nelson José de Carvalho e a primeira-dama do Estado Aline Peixoto receberam Grau de Comendador.

A solenidade de entrega da Comenda Ministro Coqueijo Costa ocorre no dia 30 de agosto, na Reitoria da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador.

Confira relação dos homenageados com o grau de Grande Oficial

Alex de Castro Lima

Anselmo Alves Brandao

Baltazar Miranda Saraiva

Benito Da Gama Santos

Bruno Dantas Nascimento

Daniel Justo Madruga

Edson Mendes De Oliveira

Fábio Alexsandro Costa Bastos

Fátima Nancy Anorighi

Geraldo Almeida Ferreira Junior

Hilton José Gomes Queiroz

Inaldo Da Paixão Santos Araújo

James Magno Araújo Farias

João Carlos Salles Pires Da Silva

João Otávio De Noronha

José Edivaldo Rocha Rotondano

José Eduardo Martins Cardozo

Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos

Lúcio Ouadros Vieira Lima

Luiz Sérgio Soares De Souza Santos

Márcio Eurico Vitral Amaro

Maria Do Socorro Barreto Santiago

Maurício Teles Barbosa

Nestor Duarte Guimarães Neto

Olindo Herculano de Menezes

Oliveiros Guanaes de Aguiar Filho

Otto Roberto Mendonça De Alencar

Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro

Roberto de Oliveira Muniz